الاتحاد السعودي يحتفل ببطل «كأس الخمسين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتفالاً بسيطاً احتفى فيه بنادي شباب الأهلي بمقر إقامة الفريق في الرياض، بمناسبة فوزه بكأس الخليج العربي (كأس الخمسين)، وقام وفد من الاتحاد بإحضار كعكة تزينها صورة جماعية لـ«فرسان دبي» مع كأس البطولة. وأشاد محمد أحمد حمدون مشرف فريق شباب الأهلي، باللفتة الجميلة من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبيناً أنها تأكيد لعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأشقاء في البلدين، مضيفاً أن أعضاء البعثة وجدوا كل سبل الراحة في وطنهم الثاني السعودية.

وكان شباب الأهلي، قد توج بطلاً لكأس الخليج العربي يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، على ملعب استاد نادي الشارقة، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، ليكون اللقب الثاني لـ «فرسان دبي» هذا الموسم، بعد التتويج بكأس سوبر الخليج العربي.

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