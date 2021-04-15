الكمالي رئيساً للنزاهة الآسيوية للمرة الثانية

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعيد اختيار المستشار محمد الكمالي رئيساً للجنة النزاهة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإجماع للمرة الثانية على التوالي، ولدورة جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة، وذلك خلال اجتماعات الكونغرس الآسيوي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ويعد الكمالي من القيادات الرياضية المرموقة بالدولة، حيث سبق له أن تبوأ العديد من المناصب الإدارية المحلية والدولية وحقق خلالها نجاحاً بارزاً، وخلال الدورة الأولى للجنة النزاهة تم حسم 18 قضية آسيوية لقيادات مرموقة بمختلف اتحادات القارة، كما يعد الكمالي الإماراتي الوحيد في محكمة «كاس» الدولية التي تنظر في النزاعات الرياضية الدولية.

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