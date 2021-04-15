17 مايو تجمع «الأبيض» استعداداً للآسيوية

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعود الأبيض للتجمع يوم 17 مايو المقبل، عقب انتهاء مباريات دوري الخليج العربي، والمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى انتهاء مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي ستقام بنظام التجمع في دبي، حيث سيلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند 7 من الشهر ذاته، بعدها إندونيسيا يوم 11، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو.

وكان من المقرر أن يتجمع «الأبيض» في 14 مايو ولكن بعد تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة في 16 مايو، تم تعديل موعد التجمع ليصبح في 17 مايو، ويتدرب «الأبيض» مكتمل الصفوف بداية من اليوم التالي.

ويتخلل المعسكر إقامة مباراة ودية، لاكتمال لياقة اللاعبين وتجانسهم، تمهيداً لانطلاقة مباريات التصفيات، حيث يحتاج «الأبيض» إلى حصد 12 نقطة من المباريات الأربع المتبقية لكي يضمن التأهل لنهائيات آسيا، ومن ثم المرحلة الثانية لتصفيات المونديال. ويحرص المدرب الهولندي فان مارفيك على متابعة مباريات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا «الشارقة وشباب الأهلي والوحدة» للاطمئنان على مستوى اللاعبين الدوليين ومشاهدة أي عناصر تشارك في المباريات تستحق الانضمام للمنتخب.

وكان مدرب الأبيض قد أكد أنه لا يزال يعمل على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، ويستكمل ذلك خلال التجمع المقبل، إضافة إلى غرس روح التحدي لدى اللاعبين وقتالهم خلال المباريات للحرص على نيل فرصة التأهل.

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