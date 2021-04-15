شباب الأهلي يسعى لفك غموض استقلال دوشنبه اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يسعى شباب الأهلي لفك غموض منافسه استقلال دوشنبه من طاجيكستان الضيف الجديد على دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يلتقيه في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021، التي تشهد في التوقيت نفسه، لقاء الهلال السعودي مستضيف المجموعة مع اجمك الأوزبكي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ويتطلع «فرسان دبي»، إلى تحقيق النجاح والفوز في خطوتهم الأولى في مشاركاتهم الثامنة بالبطولة الآسيوية بمسماها الجديد، ويتسلحون بالمعنويات العالية في ظل النجاحات التي يحققها الفريق أخيراً، وتضمنت الفوز بكأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي، والتقدم من المركز الثامن إلى المركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي، والحفاظ على سلسلة خالية من الخسارة طوال آخر 21 مباراة لعبها شباب الأهلي في مختلف المسابقات، تحت قيادة المدرب الوطني مهدي علي، منذ تسلمه مهمة تدريب الفريق خلال ديسمبر الماضي.

ظهور أول

فيما تشهد الليلة، الظهور الأول لفريقي استقلال دوشنبه واجمك في بطولة دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي يضفي الغموض على مستوى الفريقين، ويزيد من حرص وتركيز شباب الأهلي والهلال، تجنباً للمفاجآت في تلك النسخة، والتي يشارك فيها 40 فريقاً تم توزيعها إلى 10 مجموعات، ويتأهل منها صاحب المركز الأول إلى دور الـ 16، بالإضافة إلى أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني، بواقع 3 لمنطقة الشرق ومثلها لمنطقة الغرب.

ووصل شباب الأهلي إلى الرياض فجر أول من أمس، ليكون آخر فرق المجموعة الأولى وصولاً، ويعاني الفريق من غيابات مؤثرة في مواجهته الأولى الآسيوية، مع عدم اكتمال شفاء لاعبه الأرجنتيني كارتابيا من الإصابة، ليبقى في دبي لإكمال برنامجه العلاجي، مع إمكانية اللحاق بالفريق حال جاهزيته واحتياج الفريق إليه، وكذلك يغيب الأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف، للإيقاف لمدة مباراتين بعد تلقيه طرداً مباشراً في آخر مبارياته مع فريقه السابق باختاكور الأوزبكي، وسيكون اعتماد «فرسان دبي»، على البرازيليين كارلوس إدواردو، وإيغور جيسوس، والذي تم قيده كلاعب أجنبي في البطولة الآسيوية.

وفي المقابل، يعتمد الاستقلال دوشنبه، على لاعبه مانوتشير جليلوف «30 عاماً»، بعد أن قاده إلى وصافة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين عامي 2015، و2017 التي أحرز فيها اللاعب جائزة أفضل لاعب في البطولة، وتشكل مشاركته في دوري الأبطال للمرة الأولى، فرصة لاختبار مستواه في المسابقة الأبرز على صعيد الأندية.

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