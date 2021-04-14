الشارقة يتصدر "الآسيوية" عبر القوة الجوية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تصدر الشارقة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بفوزه على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد في المباراة الثانية للجولة الأولى التي أقيمت بإستاد الشارقة مستضيف المجموعة، وجاء الفوز الغالي للشارقة في غياب نجمه المعروف ايغور كورنادو الذي غاب بشكل مفاجيء عن التشكيلة، ووضع الشارقة أول 3 نقاط في رصيده، وحل بعده فريقا باختاكور الأوزبكي وتراكتور الايراني اللذان تعادلا في المباراة الأولى 3-3.

وجاء الفوز الشرقاوي في الشوط الثاني بعد أن تبادل الفريقان الخطورة في الشوط الأول ولكن لم ينجح أي منهما في التسجيل، وكانت أخطر هجمة للقوة الجوية في الدقيقة 33 برأسية علي كاظمي اصطدمت بمقص المرمى، ورد الشارقة بهجمة سريعة قادها البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 40، مسدداً الكرة قوية نجح حارس القوة الجوية فهد طالب في التعامل معها محولاً الكرة إلى خارج الملعب احتسبها الحكم ركلة ركنية لم تستثمر جيداً من قبل لاعبي الشارقة، وضاعت فرصة ثانية للشارقة من سالم صالح داخل الست ياردات في الدقيقة 41.

وافتتح خالد باوزير التسجيل للشارقة في الدقيقة 62، مستفيداً من تمريرة زميله كايو لوكاس المتقنة داخل منطقة الجزاء، وذلك بعدما وضع له كرة على طبق من ذهب وهو في مواجهة المرمى ليسدد باوزير الكرة بقوة في شباك فهد طالب معلناً عن الهدف الغالي في المباراة، وشهدت الدقيقة 89 طرد لاعب القوة الجوية همام طارق بعد لعبة عنيفة مع كايو لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدف باوزير.

ويخوض الشارقة مباراته الثانية في المجموعة في العاشرة من مساء السبت أمام تراكتور الإيراني، تسبقها مباراة القوة الجوية العراقي وباختاكور الاوزبكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز