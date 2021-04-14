مدرب بيرسيبوليس: الفوز الصعب على الوحدة في المباراة الأولى "مهم للغاية"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف يحيى غول محمدي مدرب بيرسيبوليس الإيراني الفوز على الوحدة في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا بـ "المهم والصعب"، مؤكداً أن حصد ثلاث نقاط في أول مباراة أمر في غاية الأهمية.

وقال في تصريحاته عقب المباراة:" في مثل هذه البطولات المجمعة، المباراة الأولى مهمة للغاية، ولحسن الحظ حصدنا ثلاث نقاط بصعوبة كبيرة بعد أن واجهنا فريقاً جيداً، وأعتقد أن الوحدة أمامه فرصه للتقدم للمرحلة التالية بعدما لعب بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف:" كان من الصعب الحديث عن صعوبة الرحلة إلى الهند وجودة ملاعب التدريب خلال الأيام الماضية والتي لم تكن كما توقعنا، وأشكر اللاعبين الذين عملوا بجد وتحملوا الضغط في ظل ظروف الطقس الحار".

وختم:" مارسنا ضغطاً جيداً على الوحدة في الشوط الأول وسنحت لنا فرص جيدة، وتمكنا من الدفاع بشكل جيد واستغلال الفرص لتحقيق الفوز خاصة وأن البدلاء ساعدونا كثيراً في الحفاظ على النتيجة".

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