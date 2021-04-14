مهدي علي: شباب الأهلي جاهز والمطلوب الحذر من المنافس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه جاهز للقاء استقلال دوشنبه الطاجيكي غداً الخميس، ضمن المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا، وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "الأهم من الفريق المنافس، هو جاهزية فريقنا".

وتابع: "بغض النظر عن المنافس يجب أن تكون جاهزاً، ومعرفة ما تود الحصول عليه، ومباراة الافتتاح مهمة بالنسبة للاستقلال باعتبارها مشاركته الأولى، وأتوقع أن يكون حماسه ودافعيته أكبر، ولاعبينا يملكون خبرات جيدة في التعامل مع كل البطولات".

وأكمل: "بالنسبة لنا المباراة هي الأولى وهي مهمة، وهدفنا الذي نعمل من أجله هو التأهل للدور الثاني، وعلى الرغم من أن المعلومات المتوفرة عن الفريق المنافس تعتبر قليلة، لكننا جاهزون للمباراة، وأتمنى أن نقدم مستوى طيب، وأن نوفق في المواجهة الأولى التي تعتبر مهمة في أي بطولة".

واختتم: "عندما تلعب مع فريق غامض، والمعلومات عنه قليلة، يجب أن تكون حذراً، خاصة وإنها المباراة الأولى لنا، ونحتاج لتحقيق نتيجة ايجابية، ولدي لاعبينا الخبرة في للعب في رمضان، وبالتالي التأثير لن يكون كبيراً، ووضعنا برنامج كامل في كيفية التعامل مع الاحمال التدريبية والاستشفاء بعد كل مباراة".

ومن جانبه، قال حارس المرمى ماجد ناصر: "أبارك للأمة الإسلامية حلول شهر رمضان، ويتقبل الله من الجميع، ومباراة الغد مواجهة مهمة وصعبة في نفس الوقت بالنسبة لفريقنا، ولدينا هدف معين، وهو التأهل للدور الثاني، وإن شاء الله نكون في قمة مستوانا في مباراة الافتتاح، ونحقق ما نصبو إليه بالحصول على النقاط الثلاث".

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