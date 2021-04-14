تين كات يلمح إلى وجود أخطاء تحكيمية وحرمان الوحدة من ركلة جزاء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إن الفريق يستحق الخروج بنقطة التعادل على الأقل أمام بيرسيبوليس الإيراني عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريق اليوم.

وخسر الوحدة بهدف نظيف في مستهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأضاف مدرب العنابي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" فخور باللاعبين وبالطريقة التي خضنا بها المباراة رغم الخسارة، فقد سنحت لنا فرص عدة للتسجيل ولكن للأسف لم نحسن استغلالها، ولم يكن الحظ بجانبنا خاصة في الشوط الأول".

وألمح تين كات إلى وجود أخطاء تحكيمية بعدم احتساب حكم المباراة لركلة جزاء للوحدة في شوط المباراة الثاني، مشيراً إلى أنه من الصعب الخسارة بهذه الطريقة خصوصاً مع احتمال وجود أخطاء تحكيمية.

وأردف:" هناك حالتين يراودني فيها الشك وأعتقد أن الفريق يستحق ركلة جزاء عندما تعرض عمر خريبين للعرقلة داخل المنطقة، لا يمكنني الجزم بذلك لكن يجب مشاهدة الحالات التحكيمية مجدداً".

وأشاد مدرب الوحدة بقائد الفريق إسماعيل مطر الذي يتمتع بخبرة كبيرة خاصة بعد نزوله في الشوط الثاني والذي منح الفريق قدرة كبيرة في السيطرة على الكرة.

وختم:" اللاعبون تأثروا كذلك بالصيام لأنهم أفطروا قبل المباراة بوقت قصير للغاية مما أثر على طاقة اللاعبين خصوصاً في الربع ساعة الأخيرة من المباراة".

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