تعادل بختاكور وتراكتور في افتتاح مجموعة الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تعادل فريقا بختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني 3-3 في افتتاح مجموعة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا، في المباراة التي جرت بإستاد الشارقة، ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وتضم المجموعة أيضاً المستضيف الشارقة والقوة الجوية العراقي، انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم تراكتور عن طريق قائده أشكان ديجاغه من ركلة جزاء "ق 53" ثم أضاف زميله محمد عباس الهدف الثاني "ق 56" وقلص بختاكور النتيجة "ق 69" عبر دراغان سيران قبل أن يعدل النتيجة عبر شروف محيالدينوف "ق 75" وواصل بختاكور صحوته القوية ونجح في التقدم لأول مرة عبر هوجيمات إركينوف "ق 82" ولكن تراكتور نجح في إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد عباس "ق 85".

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