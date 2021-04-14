الوحدة يخسر من بيرسيبوليس الإيراني بهدف في بداية المشوار الآسيوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

خسر الوحدة بهدف دون رد من بيرسيبوليس الإيراني، في المباراة التي جرت اليوم، بملعب بانديت جواهر لال نهرو بمدينة غوا الهندية، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، وذلك في بداية مشوار العنابي في البطولة القارية 2021.

سجل هدف المباراة الوحيد قائد الفريق الإيراني سيد جلال حسيني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

بادر فريق بيرسيبوليس بالهجوم منذ بداية المباراة، وأنقذ راشد علي حارس مرمى الوحدة الذي لعب في ظل غياب محمد الشامسي الذي لم يسافر مع البعثة أولى محاولات الفريق الإيراني في الدقيقة 8، وتصدى في الدقيقة التالية تسديدة من خارج المنطقة من شهريار موغانلو.

وجاءت أولى محاولات الوحدة الحقيقية على مرمى المنافس عن طريق تسديدة من ماتافز من داخل المنطقة في الدقيقة 22 بعدما قابل عرضية خليل إبراهيم جهة اليمين مباشرة ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وسدد عمر خريبين في الدقيقة 32 قوية من على حدود المنطقة ولكنها تسديدته أخطأت المرمى.

ونجح مدافع وقائد بيرسيبوليس سيد جلال حسيني في تسجيل هدفاً في الدقيقة 40 بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للحارس راشد علي.

في الشوط الثاني حاول الوحدة إدراك التعادل وكثف من ضغطه الهجومي، إذ لاحت للفريق فرص عدة للتسجيل خاصة في ظل نشاط الجبهة اليمنى عن طريق خليل إبراهيم وعمر خريبين.

ودفع تين كات مدرب الوحدة بإسماعيل مطر بدلاً من خميس إسماعيل لزيادة الفاعلية الهجومية.

وسدد خريبين كرة قوية مطلع الشوط الثاني ولكنها خرجت لركنية، بينما أعتمد الفريق الإيراني على المرتدات السريعة وكاد تورابي أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد بجوار القائم.

وطالب لاعبو الوحدة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد تعرض عمر خريبين لعرقلة داخل المنطقة ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب، ليحاول اللاعب مرة أخرى في الدقيقة 72 بتسديدة أخرى ولكن بعيدة عن المرمى.

ومضت الدقائق المتبقية من المباراة في ظل محاولات وحداوية وسط استبسال من دفاع بيرسيبوليس خاصة في كرة رأسية من ماتافز 87 تصدى لها الحارس الإيراني.

بذلك يحصد فريق بيرسيبوليس أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما يبقى الوحدة من دون رصيد بعدما تلقى أول خسارة له في دوري أبطال آسيا بعد 7 مباريات لم يتعرض خلالها للهزيمة في البطولة القارية.

ويلعب الوحدة يوم السبت المقبل مع غوا الهندي ضمن مباريات الجولة الثانية، فيما يقابل بيرسيبوليس، فريق الريان القطري.

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