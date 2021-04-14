منقوش يتوقع تأهل العروبة والإمارات إلى «المحترفين»

المصدر: (رأس الخيمة - محمد فضل)

دعا عبد العزيز أحمد منقوش نائب رئيس مجلس إدارة التعاون بقية أندية إمارة رأس الخيمة المنسحبة من المسابقة وهي الرمس، ورأس الخيمة، والجزيرة الحمراء إلى ضرورة العدول عن قرارها والعودة من جديد لمسابقات اتحاد الكرة للحاق بركب بقية أندية الهواة، وذلك لتزداد هذه المسابقة قوة على قوتها الحالية.

وتوقع منقوش تأهل فريقي العروبة والإمارات إلى مصاف دوري الخليج العربي مع نهاية الدوري، خصوصاً وأن حظوظ الفريقين تبدو أكبر في التأهل، إلا إذا أحدث فريق البطائح مفاجأة في الجولتين المتبقيتين من عمر المسابقة.

وأشاد منقوش بالتنظيم الجيد الذي رافق مسابقة الدوري هذا الموسم على الرغم من ظروف جائحة «كورونا»، وقال: «ما يثنى عليه هو أن وتيرة المسابقة تمضي نحو نهايتها السعيدة عكس الموسم السابق والذي تعرضت فيه أندية للظلم جراء إلغاء الموسم الكروي قبل اكتماله بثلاث جولات فقط على الختام.

وأكد منقوش أنهم في إدارة النادي راضون تمام الرضا عن نتائج الفريق الأول هذا الموسم خلال مشواره في دوري الدرجة الأولى، والتي حصد فيها حتى الآن على مجموع 20 نقطة، مشيراً إلى أن الأزرق سيكون أفضل في قادم المواسم وذلك بعد التجديد للمدرب الوطني عارف شلنك لموسم آخر، منوهاً إلى أن إدارة النادي برئاسة عبد الله حماد الشحي تدرس عدداً من الخيارات حول استمرارية بعض اللاعبين من عدمها.

وقال منقوش:»سنجلس مع المدرب عارف شلنك لتقييم أداء الفريق عقب نهاية الموسم الكروي الحالي لمسابقة دوري الدرجة الأولى يوم 24 الجاري، بعض اللاعبين ظهروا بمستوى مميز، وكان أداؤهم لافتاً طوال مباريات الدوري، وسندرس مسألة التجديد لبعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

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