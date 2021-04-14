الوحدة والشارقة يدشنان مشوارهما الآسيوي اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، الشارقة - ياسر قاسم

يدشن فريقا الوحدة والشارقة مشاركتهما في دوري أبطال آسيا، اليوم، ففي اللقاء الأول يلتقي «أصحاب السعادة» في مواجهة صعبة أمام بيروزي الإيراني وصيف حامل لقب النسخة الأخيرة 2020، وذلك في السادسة والنصف بتوقيت الإمارات على استاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة غوا الهندية، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بدور المجموعات، وفي المواجهة الثانية يبدأ الشارقة مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة القوة الجوية العراقي في العاشرة مساء باستاد الشارقة ضمن المجموعة الثانية التي يستضيفها نادي الشارقة في الفترة بين 14 و29 أبريل الحالي، كما تنطلق مباريات المجموعة في السابعة مساء اليوم بلقاء فريقي باختاكور الأوزبكي وتركتور الإيراني، وتقام جميع المباريات الـ12 على ملعبي نادي الشارقة.

تأهل

من جانبه، يشارك الوحدة في دور المجموعات في البطولة للمرة الثامنة والخامسة على التوالي، بعد تأهله على حساب الزوراء العراقي في الملحق بهدفين مقابل هدف أحرزهما عمر خريبين وخليل إبراهيم. ويأمل العنابي في تحقيق بداية قوية ونتيجة إيجابية في أول مباراة في النسخة الحالية من أجل تعويض إخفاق الفريق على المستوى المحلي ومحاولة مصالحة جماهير الفريق الغاضبة من الأداء والنتائج هذا الموسم.

مواجهة

ولن تكون مواجهة اليوم الأولى بين الفريقين، إذ تقابلا 4 مرات من قبل في دور المجموعات في نسختي 2011 و2017، فاز الفريق الإيراني في مواجهتين وفاز الوحدة في مباراة وتعادلا في مباراة.كذلك يدرك الجهاز الفني للعنابي بقيادة تين كات صعوبة اللقاء خاصة وأنه أمام وصيف النسخة الأخيرة وتأهل للنهائي مرتين في آخر 3 سنوات، وبالتالي يتعين على الفريق بذل مجهودات مضاعفة من أجل الفوز وتقديم صورة مغايرة عما ظهر عليه الوحدة محلياً.

جهود

ويفتقد الوحدة في مباراة اليوم جهود ثلاثة لاعبين في ظل غياب طحنون الزعابي الذي استبعد من القائمة ولم يسافر مع البعثة بسبب إصابة في الكاحل، كما يغيب محمد الشامسي الذي من المفترض أن يكون قد التحق بالبعثة مساء أمس، إضافة إلى إسماعيل مطر الذي يفضل المدرب عدم المجازفة به بعد تعرضه لإصابة وعودته للتدريبات قبل يومين فقط.

وانتقد تين كات مدرب الفريق، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب مواعيد وملاعب التدريب في مدينة غوا الهندية المستضيفة لمباريات المجموعة، مشيراً إلى أن تحضيرات الفريق لم تكن الأفضل بسبب مشاكل عدة واجهها فيما يتعلق بالحصول على ملعب مناسب ومشكلة مواعيد التدريب.

استعداد

وأضاف المدير الفني لريق الوحدة: سيكون من الصعب على اللاعبين خوض التدريبات عصراً في هذا الطقس الحار وهم صائمون، وطلبنا من الاتحاد الآسيوي خوض التدريبات بعد الثامنة مساء حتى يتسنى لنا الاستعداد بشكل أفضل، وللحقيقة لست سعيداً أو راضياً عن دور الاتحاد الآسيوي حتى الآن. وأكد تين كات على صعوبة المواجهة أمام الفريق الإيراني، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في إمكانيات فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.

04

يعد البرازيلي إيغور كورونادو، أبرز لاعبي الشارقة والورقة الرابحة للفريق، رغم تراجع مستواه كثيراً في النصف الثاني من الموسم الحالي، ومعه تراجعت نتائج فريقه ليودع كل المسابقات المحلية، ويحتل الشارقة المركز الرابع في دوري الخليج العربي.

وتعتبر جماهير الشارقة، البطولة الآسيوية الفرصة الأخيرة للاعبيها لتقديم ما يشفع لهم هذا الموسم، وستكون البداية بتحقيق حلم تجاوز دور المجموعات، الغائب منذ نسخة 2004، وودع الشارقة دوري أبطال آسيا العام الماضي من مرحلة المجموعات بحصوله على 7 نقاط في 6 مباريات.

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