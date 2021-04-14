خريبين ضمن أبرز مهاجمي «أبطال آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السوري عمر خريبين لاعب الوحدة، واحداً من أبرز المهاجمين المعروفين في القارة، والمتوقع تألقهم مع فرقهم خلال مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، والتي تنطلق اليوم، ويتنافس خلالها 20 نادياً، من أجل الحصول على 8 بطاقات تأهل للدور الثاني، بمشاركة قياسية من 40 نادياً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل منها للدور الثاني، أول كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن خريبين سبق وفاز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا، وأفضل لاعب في القارة عام 2017، عندما قاد الهلال السعودي لبلوغ النهائي، وسجل في ذلك العام، 7 أهداف في الأدوار الإقصائية، ومن بينها 5 أهداف في مباراتي الدور قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني، وهدف في ذهاب النهائي أمام أوروا ريد دايموندز.

وأوضح الاتحاد أنه في تلك الفترة، كان اللاعب يتألق أيضاً مع منتخب سوريا، قبل أن يفقد مقعده في التشكيلة الأساسية للهلال، للإصابات قبل انتقاله لمصر، ثم العودة للإمارات ليلعب مع الوحدة.

وتتضمن قائمة الأفضل كلاً من الفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب الهلال السعودي، والذي ساهم بدور كبير في تتويج الهلال بلقب البطولة عام 2019، ومحمد عباس زاده لاعب تراكتور الإيراني، والذي يسجل بانتظام مع فريقه المنافس، ومعهما بغداد بونجاح لاعب السد، ومايكل أولونغا لاعب الدحيل، وأيمن حسين مهاجم القوة الجوية.

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