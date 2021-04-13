«دبي لأصحاب الهمم».. النشاط الرمضاني ينطلق بكرة القدم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدشن كرة القدم مساء اليوم النشاط الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية خلال الشهر الفضيل منها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم التي ينظمها سنوياً في رمضان اعتباراً من الأحد المقبل، والتي تستمر حتى التاسع والعشرين من أبريل الجاري والتي تقام هذا العام افتراضياً.

ويهدف النادي من إقامة هذه الفعاليات أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة بحسب طموحاتهم وقدراتهم والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة وفعاليات توعية وثقافية، خصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.

مشاركة

كما يشارك في النشاط الرمضاني بعض من موظفي النادي في الألعاب المختلفة مع «أصحاب الهمم» حتى يحقق النشاط الرمضاني جميع الأهداف التي يقام من أجلها وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، خصوصاً أن النشاط الرمضاني لهذا العام يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولات مسبار الأمل والقوس والسهم والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للريشة الطائرة.

وجديد النسخة الحالية أن «أصحاب الهمم» سوف يديرون المسابقات المختلفة على الصعيدين الفني والإداري، والتي تشتمل على 5 مسابقات هي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية، حيث ارتدى اللاعبون قفاز التحدي من أجل الوصول إلى الأدوار الختامية.

ويلتقي اليوم في مسابقة كرة القدم النصر مع الأهلي في المباراة الأولى تعقبها مباراة بيت المال والشباب ثم مباراة مسبار الأمل وفريق 2040، فيما تنطلق مباريات كرة السلة غداً، حيث يلتقي اكسبو 2020 والملك في المباراة الأولى ثم الفهود والهمة في المباراة الثانية.

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