تين كات ينتقد الاتحاد الآسيوي بسبب مواعيد وملاعب التدريبات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتقد الهولندي هنيك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب مواعيد وملاعب التدريب في مدينة غوا الهندية المستضيفة لمباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم، قبل مباراة الوحدة مع بيرسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى من المجموعة:" تحضيراتنا لم تكن أفضل طريقة للاستعداد، وعند وصولنا إلى هنا وجدنا مشاكل عدة في الحصول على ملعب مناسب للتدريب، إضافة إلى أننا نواجه مشكلة مواعيد التدريب التي تقام خلال شهر رمضان قبل الإفطار".

وأضاف:" سيكون من الصعب على اللاعبين خوض التدريبات عصراً في هذا الطقس الحار وهم صائمون، وطلبنا من الاتحاد الآسيوي خوض التدريبات بعد الثامنة مساء حتى يتسنى لنا الاستعداد بشكل أفضل، وللحقيقة لست سعيداً أو راضياً عن دور الاتحاد الآسيوي حتى الآن".

وأكد تين كات على صعوبة المواجهة أمام بيرسيبوليس الإيراني وصيف النسخة الماضية من البطولة، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في إمكانيات فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار تين كات إلى أنه لن يجازف بالدفع بإسماعيل مطر في المباراة بعد تعرضه لإصابة طفيفة ولكنه عاد انضم لتدريبات الفريق أمس، وقال:" سنخوض 6 مباريات في المجموعة في الهند ولذلك لن أخاطر بأي لاعب ولا أعتقد أن مطر سيبدأ المباراة بشكل أساسي، كما يغيب عن الفريق طحنون الزعابي الذي لم ينضم للبعثة لإصابته في كاحل القدم وبقائه في الإمارات".

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