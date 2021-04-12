الحبتور وانكورا إلى نهائي كأس دبي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تأهل فريق انكورا وفريق الحبتور بعد فوزهما على فريقي الباشا وايمو دبي في المباراتين اللتين شهدتهما ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية "مسرح البطولة" بختام مباريات التصفيات التأهيلية لكأس دبي 2021 للبولو، ومن المقرر أن تتم مواجهة الفريقين في الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء في المباراة النهائية على كأس دبي 2021.

جاء فوز فريق انكورا بقيادة د عبد الرحمن العبار وخالد العمران سهلاً على منافسه فريق الباشا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين ونصف الهدف، رغم أن شوط المباراة الأول انتهى لصالحه بهدف مقابل نصف جول "فارق التصنيف" إلا أن ريكاردو وتوماس اريارتي قادا فريقهما إلى الفوز الكبير بإحرازهما أهداف الشوط الثاني، بينما نجح فريق الباشا في إحراز هدفه الأول لينتهي الشوط بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ونصف الهدف.

وشهد الشوط الثالث إضافة هدف واحد لرصيد كل فريق، أما الشوط الرابع فقد جاء "انكوريا" حيث اكتفى الباشا بهدفيه "والنصف جول" بينما أضاف فريق انكورا هدفيه الخامس والسادس منهياً المباراة بفوزه وتأهله.

مسيرة

وفي المباراة الثانية استحق فريق الحبتور الفوز على فريق ايمو دبي وبسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف، بعد مباراة لم يجد فيها فريق الحبتور عناء في الفوز اللهم في شوطها الأول بسبب مشاركة سنتياغو بديلا لريكاردو الذي أصيب من فريق انكورا في المباراة التي سبقت، حيث لعب شوطاً ونصف الشوط ليتقدم ايمو بهدف منهياً الشوط الأول بتقدمه أحرزه خوانجي دياز البردي.

وفي الشوط الثاني أحرز فريق الحبتور ثلاثية منها هدفان لنجم الفريق المتألق محمد الحبتور والهدف الثالث لسنتياغو، ويضيف فريق الحبتور ثلاثية كربونية في الشوط الثالث، وفي نهايته يحرز توماس بلاسيوس هدف فريق ايمو الثالث، أما الشوط الرابع فيشهد نشاطاً بعد فوات الأوان لفريق ايمو ويحرز هدفين رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف، بينما يضيف فريق الحبتور هدفاً سابعاً وأخيراً ليتأهل ويستعد لملاقاة انكورا.

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