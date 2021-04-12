غياب عموري وخليل عن شباب الأهلي في «أبطال آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استبعد الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي، اللاعبين أحمد خليل وعمر عبد الرحمن، من قائمة الفريق النهائية المشاركة في دوري أبطال آسيا، لعدم جاهزيتهما، ولا يزال اللاعبان يخضعان لبرنامج تأهيلي بعد شفائهما من الإصابة، وتغادر بعثة الفريق اليوم الاثنين، إلى الرياض على متن طائرة خاصة، وتضم 28 لاعباً، هم: ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، حمدان الكمالي، سالمين خميس، محمد مرزوق، يوسف جابر، وليد عباس، محمد جابر، عبد العزيز هيكل، سعود عبد الرزاق، سعيد أحمد، عبد العزيز صنقور، يحيى الغساني، كارتابيا، أحمد جميل، عبد الله عبد الرحمن، راشد سهيل، عبد الله النقبي، مروان فهد، إدواردو، حارب عبد الله سهيل، ماشاريبوف، عيد خميس، ماجد حسن، أحمد العطاس، خيسوس ومحمد جمعة.

ويبدأ الفريق أولى خطواته في المجموعة الأولى في دوري الأبطال، يوم الخميس المقبل، بلقاء استقلال دوشنبه الطاجيكي، ويخوض «الفرسان» مباريات المجموعة بمعنويات عالية بعد تتويجه مساء الجمعة الماضي، بطلاً لكأس الخليج العربي، واطمئنان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، على جاهزية اللاعبين، وفي مقدمتهم الأرجنتيني كارتابيا، والذي كانت تدور الشكوك حول مشاركته في البطولة الآسيوية، بسبب تعرضه لإصابة مؤثرة قبل نهائي الكأس.

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