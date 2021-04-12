شباب الأهلي إلى السعودية اليوم استعداداً للآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة، استعداداً لمنافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، والذي يبدأ الفريق أولى خطواته فيها يوم الخميس المقبل، بلقاء استقلال دوشنبه الطاجيكي.

وستكون بعثة «فرسان دبي»، آخر البعثات وصولاً إلى الرياض للمشاركة في تصفيات المجموعة الأولى، والتي تقام مبارياتها في ضيافة الهلال السعودي، بعدما سبقتها في الوصول بعثتا استقلال دوشنبه الطاجيكي وأجمك الأوزبكي.

ولن تشهد قائمة لاعبي شباب الأهلي في البطولة الآسيوية أي تعديل، وتضم 30 لاعباً، وهم ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، حمدان الكمالي، سالمين خميس، محمد مرزوق، يوسف جابر، وليد عباس، محمد جابر، عبد العزيز هيكل، سعود عبد الرزاق، سعيد أحمد، عبد العزيز صنقور، يحيى الغساني، فيدريكو كارتابيا، أحمد جميل، عبد الله عبد الرحمن، راشد سهيل، عبد الله النقبي، مروان فهد، كارلوس إدواردو، حارب عبد الله سهيل، جلال الدين ماشاريبوف، عيد خميس، ماجد حسن، عمر عبد الرحمن، أحمد خليل، أحمد العطاس، إيغور خيسوس ومحمد جمعة.

ويخوض شباب الأهلي تصفيات المجموعة الأولى، بمعنويات عالية بعد تتويجه مساء الجمعة الماضي، بطلاً لكأس الخليج العربي، واطمئنان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، على جاهزية جميع اللاعبين، وفي مقدمتهم الأرجنتيني كارتابيا، والذي كانت تدور الشكوك حول مشاركته في البطولة الآسيوية، بسبب تعرضه لإصابة مؤثرة قبل نهائي الكأس.

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