اختيار 19 لاعباً لمنتخب كرة الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

اختارت لجنة المنتخبات لكرة قدم الصالات قائمة المنتخب الوطني الأول استعداداً للتجمع 11 رمضان استعداداً للمشاركة في كأس العرب، وكأس مجلس التعاون والتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، وضمت القائمة 19 لاعباً هم: حمد حيدر وأحمد خليل ومحمد فدعق «الظفرة»، حسن الحنطوبي وعبد الله الحوسني وعمر النقبي وخالد الشوكة وسعود خالد «خورفكان»، عمر الفهيم وراشد عبيد وعبد الله الفلاسي وعبد الله الخمري ووليد بشر «شباب الأهلي»، أحمد السويدي وعمر جمعة «البطائح»، محمد عبيد «النصر»، حمد حسن وعبد الله عبد المجيد «اتحاد كلباء».

وتضم القائمة 4 لاعبين جدد هم الحارس حمد حيدر وعمر جمعة وخالد الشوكة عبدالله عبدالمجيد.

وأكد المونديالي خميس الشامسي المشرف على المنتخبات أن اللجنة اعتمدت القائمة النهائية بعد متابعة المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي ومساعده عدنان الهولي للاعبين لما يقارب 5 أشهر.

وقدم الشامسي الشكر إلى عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، على الدعم المادي والمعنوي للمنتخب وتمنى أن يكون الجميع عند حسن الظن بظهور قوي للمنتخب في مختلف الاستحقاقات الخارجية.

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