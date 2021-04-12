الوحدة يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة بيروزي الإيراني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، تحضيراته استعداداً لمواجهة بيروزي الإيراني غداً، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في مستهل مشوار العنابي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.

ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفني للوحدة بقيادة مدربه الهولندي هينك تين كات خلال مران الفريق الأخير اليوم، اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء على ضوء دراسته للفريق الإيراني مؤخراً، والاطمئنان على مدى جاهزية جميع اللاعبين في قائمة الفريق للبطولة القارية.

وكانت بعثة الوحدة قد خضعت لمسحة طبية لفيروس كورونا عقب وصولها إلى مدينة غوا الهندية يوم السبت الماضي بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل المشاركة في البطولة التي تقام بنظام للاطمئنان على صحة وسلامة المشاركين في دوري أبطال آسيا. وجاءت نتيجة الفحوصات التي أجريت للوفد سلبية، في انتظار نتيجة المسحة الثانية التي أجريت، أمس، والخاصة بالمباراة وتجرى قبل المباريات بـ 48 ساعة.

وأدى فريق الوحدة حصتين تدريبيتين في الهند عقب وصول البعثة التي تضم 28 لاعباً، وبمشاركة جميع اللاعبين، حرص خلالها الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من أجل المواجهة المرتقبة ولتحقيق بداية جيدة في مستهل المشوار الآسيوي، فيما يؤدي الفريق مرانه الأخير، اليوم، على ملعب المباراة باستاد بانديت جواهر لال نهرو.

ويلعب الوحدة في المجموعة الخامسة التي تضم بيروزي الإيراني والريان القطري وغوا الهندي، بعد أن تخطى الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف على ملعبه باستاد آل نهيان في مباراة الملحق، ويخوض أولى مواجهاته أمام الفريق الإيراني في السادسة والنصف بتوقيت الإمارات بعد تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد مباريات العنابي لتقام بعد الإفطار.

وسبق للوحدة أن واجه بيروزي الإيراني في دور المجموعات في 4 لقاءات سابقة في نسختي 2011 و2017، حيث تفوق الوحدة في نسخة 2011 بالتعادل خارج أرضه في مباراة الذهاب 1-1 والفوز على ملعبه 2-0، بينما تفوق الفريق الإيراني في نسخة 2017 بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و4-2.

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