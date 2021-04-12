تعاون بين «دبي الرياضي» و«موقع كووورة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبرم مجلس دبي الرياضي و«موقع كووورة» اتفاقية تعاون لتوحيد جهود الطرفين في تغطية الأحداث والفعاليات الرياضية .

وقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومصطفى محمد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة كارميك المسيرة لموقع كووورة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي .

وقال سعيد حارب: «يسرنا توقيع اتفاقية تعاون مع صرح إعلامي رياضي رقمي شهير مثل موقع كووورة ، حيث سيتم إنشاء منصة رياضية على الموقع تشمل جميع فعاليات المجلس ونتائج المنافسات، مع التركيز على نشر أخبار فعاليات أصحاب الهمم».

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