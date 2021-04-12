أحمد بن درويش: نجاح دوري الثانية يواكب الطموحات

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

عبر أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن سعادته بنجاح موسم الدرجة الثانية للعام الثاني علي التوالي، بتزايد أعداد الفرق من أبناء الجاليات والأكاديميات والجامعات، بعد أن فتح الاتحاد باب المشاركة أمام الجميع في الفترة الماضية، سعياً لتوسيع القاعدة، وزيادة عدد اللاعبين والفرق، المشاركة في أنشطة الاتحاد بما يتواكب مع طموح التطور والارتقاء بالمنظومة الكروية، وقال: الاتحاد مستعد لدعم فريقي غلف هيروز الفائز بلقب المسابقة ووصيفه سيتي لاستيفاء متطلبات المشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، مثل إشهار الناديين في هيئة الرياضة بشكل رسمي، والالتزام بشروط القيد والتسجيل الخاصة باللاعبين، والمشاركة في مسابقتين رسميتين للمراحل السنية وتوافر ملعب لإقامة المباريات الخاصة بالفريقين عليه، وبعض الشروط اللوجستية الأخرى.

قوة

وعن دوري الدرجة الأولى قال بن درويش: قوة المنافسة حتى الجولات الأخيرة تبرهن على تطور المستوى وتقارب المستويات بين الفرق يعزز نجاح البطولة، والتي سنقوم بتقييمها سعياً لتعزيز الإيجابيات وتدارك أية سلبيات، حيث نسعى للارتقاء بالبطولة حتى لا يعاد تسميته بدوري المظاليم مرة أخرى.

جهود

أعرب اللاعب الدولي الأسبق معتز عبد الله مدرب فريق غلف هيروز عن سعادته بالفوز باللقب للمرة الأولى، واعتبره تتويجاً لجهود إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني، وقال «المسابقة منحت الفرصة لعدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين لإبراز قدراتهم ومواهبهم في ظل تنافس قوي ، هذا الدوري فرصة لاكتشاف المواهب، ولكن من الصعب تقييمه حالياً ونحتاج 5 سنوات لمنح التجربة الفرصة الكافية للنجاح».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز