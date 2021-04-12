توجُّه للاستعانة بخبرات تحكيمية عالمية

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تتجه النية لدى لجنة الحكام برئاسة سالم الشامسي إلى الاستعانة خلال الفترة المقبلة بخبرات تحكيمية عالمية بالتعاون مع «فيفا» لتقييم منظومة التحكيم سعياً للارتقاء بها وتطور مستوى قضاة الملاعب بما يتواكب مع الطموحات المستقبلية، كما تدرس اللجنة تنظيم فترة تعايش خارجية لعدد من الكوادر التحكيمية الشابة والتي يتوقع لها مستقبل جيد من أجل إكسابهم مزيد من الخبرات.

ومن المقرر وصول بعض الخبراء من «فيفا» عقب انتهاء الموسم لعقد اجتماعات مع لجنة الحكام والتعرف على طريقة عملها وإدارة منظومة التحكيم ومن ثم وضع الخطط والبرامج التي تساهم في النهوض بالمنظومة.

وتضم لجنة الحكام محمد عمر الشمري (نائباً للرئيس) وإبراهيم لعماش (مستشاراً) وكلاً من حمد المزروعي، عبد الله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة وفاطمة العامري، أعضاء.

وتقوم لجنة الحكام حالياً بتجميع العديد من الأفكار من أعضائها لإعداد مشروع متكامل للارتقاء بالمنظومة خلال الفترة المقبلة، لذلك تم تأجيل الاجتماع الأول للجنة من أجل جمع كافة الأفكار ودراستها قبل التطبيق، وعلم «البيان الرياضي» أن هناك عدة تغييرات وتنقلات في العمل التنفيذي للجنة عقب انتهاء الموسم الحالي.

من ناحية أخرى تلتقي لجنة الحكام اليوم مع قضاة الملاعب من أجل التعارف، والتأكيد على ثقة اتحاد الكرة ولجنة الحكام في الكوادر التحكيمية، وأهمية زيادة التركيز خلال المباريات المتبقية من عمر مختلف المسابقات لإنهاء الموسم بشكل متميز، وسوف تستمع اللجنة إلى آراء الحكام وتسعى إلى تذليل أية صعاب تحد من تميزهم.

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