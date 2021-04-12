عيسى الدوسري.. مشجع بحريني يؤازر حتا من الجبال

دبي- علي الظاهري

تربط البحريني عيسى غانم الدوسري، علاقة قوية بنادي حتا، حيث يحرص على مساندته ومؤازرته منذ سنوات، ولم يتوان عن تشجيع الفريق حتى رغم عدم السماح بالحضور الجماهيري في المدرجات، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، ليختار طريقة أخرى لتشجيع الفريق من أعلى الجبل القريب من النادي، لمساندة ومتابعة مباريات «الإعصار» على ملعبه، إضافة إلى زيارة الفريق في المعسكرات خارج حتا، وامتد عشقه للنادي إلى فريق الكرة الطائرة، الذي ظل يسانده حتى تكلل مشوار فريق الشباب ببطولة الدوري.

وقال الدوسري صاحب الـ«48 عاماً»، إنه تربطه علاقة أسرية بأهالي منطقة حتا، وخصص زيارته في موسم 2018 - 2019 لحضور مباراة الصعود الحاسمة إلى دوري الخليج العربي، ونجح «الإعصار» في مهمة الصعود آنذاك، وغمرت الفرحة وقتها جميع محبي النادي وأهالي المنطقة، ما جعله يتمسك بالفريق أكثر، رغم أنه كان يتابع الفريق منذ أن كان في البحرين، مضيفاً أنه يدعو أصدقاءه وعشاق النادي لمتابعة المباريات من خلف الجبال، عندما يستضيف النادي الفرق الأخرى.

ولفت إلى أن متابعته مستمرة للنادي حتى وإن عاد إلى البحرين.

محبة

قال عيسى الدوسري: إن طيبة أهل منطقة حتا وكل القائمين على نادي حتا، جعله يتمسك بمحبة الفريق أكثر، ولم يكن تشجيعه محصوراً على فريق الكرة وإنما حتى فريق الكرة الطائرة كان يتابع ويحضر مبارياته سواء التي كانت في صالة حتا أو المباريات الخارجية ،مشيراً إلى أن صديقه صالح الزعابي يرافقه دائماً في متابعة المباريات، إضافة إلى المعسكرات التي تسبق المباريات حتى ولو كانت في الظفرة.

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