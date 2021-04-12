خصيف يكشف سر نجاح ميلوس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يتميز الصربي ميلوس كوسانوفيتش نجم الجزيرة بإحراز الأهداف من الضربات الثابتة، رغم أنه يلعب في خانة المدافع وهو ما أثار إعجاب الكثيرين بمهاراته، وعلى رأسهم زملائه بالفريق، وأبدى علي خصيف حارس الجزيرة وقائد الفريق، إعجابه بموهبة اللاعب الصربي في قيادة « فخر أبوظبي » للانتصارات، والتي دفعت إداراة النادي إلى تمديد عقده حتى منتصف 2023 ، كاشفاً سر نجاحه في إحراز الأهداف من الضربات الثابتة، وقال «ميلوس أحد أفضل وأميز المدافعين في الدوري، وإضافة إلى مستواه الفني الجيد فإنه يتمتع بشخصية قيادية رائعة، وتعد أهدافه نتاج الجهد الذي يبذله حتى وصل إلى مرحلة الإتقان والتخصص، حيث يستمر بالملعب بعد التدريبات الجماعية للفريق ليتدرب على الركلات الحرة حوالي 20 و30 مرة، وهذا العمل أثمر عن نجاحه وتألقه».

وأضاف: «يمكن لكل شخص أن يلمس نتائج اجتهاد ميلوس من خلال الأهداف التي يحرزها وكان آخرها هدفه في مرمى الوصل بالجولة الماضية من الدوري، والذي منح الفريق الصدارة».

وشارك ميلوس في 21 مباراة بالدوري الحالي من 23 جولة وأحرز 5 أهداف ويعتبر أحد العناصر المهمة في تشكيلة المدرب كايزر لتأمين المرمى والاستفادة من موهبته في إحراز الأهداف.

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