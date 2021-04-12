النصر يفوز والظفرة يُتوج بلقب دوري الصالات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

توج الظفرة بلقب دوري كرة قدم الصالات، رغم خسارته 4 - 5 من مضيفه النصر في جولة إياب نهائي «البلاي أوف» التي أقيمت أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، واستفاد الظفرة من فوزه ذهاباً 2 - 0، وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية للعبة ويوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة وعيسى المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب.

تقدم الظفرة في الشوط الأول 2 - 1، ووسع الفارق إلى 3 - 1 مع بداية الشوط الثاني، وسرعان ما أدرك النصر التعادل 3 - 3، وظل التعادل قائماً حتى قبل النهاية بسبع دقائق ليعود الظفرة ليتقدم 4 - 3 في الدقيقة 34، ثم يتعادل النصر قبل النهاية بثلاث دقائق 4 - 4، ويسجل هدفاً خامساً لتنتهي المباراة 5 - 4 لصالحه.

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