أكاديمية «جولدن ستار» تكرم لاعبيها المتميزين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرمت أكاديمية «جولدن ستار» دبي أول من أمس على ملاعبها بمردف، لاعبيها المتميزين من كافة المراحل السنية الذين قدموا أداء طيباً خلال الموسم الحالي، وذلك بحضور الدكتور بدر أحمد المهيري ممثل الشيخ بطي آل مكتوم الراعي الرسمي للأكاديمية، والكابتن مصطفى عبد الستار رئيس اللجنة الفنية ومدير الأكاديمية، وجاء التكريم ملازماً للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها باحترافية للحد من جائحة كورونا، من جانبه، توجه بدر المهيري، بالشكر إلى القائمين على «أكاديمية جولدن ستار لكرة القدم» وتعاملها الاحترافي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب كوفيد 19، مثمناً الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة المرض والحد من انتشاره، وكذلك إقامة الفعاليات الرياضية بما يضمن سلامة وأمن كافة الرياضيين، موضحاً أن الأكاديمية هدفها خدمات رياضية متميزة وتقديم لاعبين موهوبين من أبناء دولة الإمارات والوافدين.

بدوره، ثمن الكابتن مصطفى عبد الستار، الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الأكاديمية بتوفير كافة ما يلزم من أجل تحقيق التميز والمساهمة في تقديم عناصر متميزة تخدم الأندية والكرة الإماراتية، موضحاً أن الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كانت تحدي لكافة أفراد منظومة العمل بالاكاديمية وبالفعل كان الجميع على قدر المسؤولية، وهو الأمر الذي زاد من ثقة اللاعبين وأولياء الأمور بطريقة العمل والحمد لله، وختم المدير الفني للأكاديمية تصريحاته، متمنياً الخير للإمارات وقيادتها وشعبها الكريم وأن ينعم الله عليها بالأمن والسلام.

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