الصيعري: الوحدة هدفه التأهل عن المجموعة الخامسة في الآسيوية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد عامر الصيعري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، رئيس بعثة العنابي في الهند، أن الفريق يخوض دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بهدف التأهل عن المجموعة الخامسة إلى الدور ربع النهائي وليس مجرد التمثيل المشرف، مشيراً إلى أن الوحدة يمتلك المؤهلات التي تمكنه من تحقيق ذلك سواء بوجود جهاز فني لديه الخبرة الكافية في البطولة، ولاعبين على أعلى مستوى.

ووصلت مساء أول من أمس بعثة الوحدة إلى مدينة غوا الهندية استعداداً لخوض مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي مستضيف المجموعة، وكان في استقبال البعثة عبد الله المرزوقي القنصل العام للدولة في الهند.

وأدى الفريق حصته التدريبية الأولى، أمس، على أحد الملاعب المخصصة للمجموعة، إذ دخل الفريق إلى فقاعة طبية بمقر إقامته في فندق نوفوتيل وسط إجراءات احترازية مشددة، بينما يؤدي الفريق مرانه اليوم الذي يضع من خلاله الجهاز الفني الملامح الرئيسية التي سيخوض بها اللقاء الافتتاحي أمام بيرسيبوليس الإيراني في السادسة والنصف مساء بعد غد الأربعاء في الجولة الأولى، على أن يختتم تحضيراته بمرانه الأساسي غداً على ملعب المباراة باستاد بانديت جواهر لال نهرو.

طموحات

وقال الصيعري: «الوحدة فريق كبير ولديه طموحات كبيرة، ولم نذهب إلى الهند للسياحة، وإنما السعي نحو التأهل إلى الدور التالي في الوقت الحالي وبعدها لكل حادث حديث، وذلك رغم تغير نظام البطولة بتأهل أوائل المجموعات و3 أفضل فرق تحتل المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا».

وأضاف: «الوحدة قادر على الصعود إلى الدور التالي خصوصاً وأن الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات سبق وأن قاد الفريق في البطولة النسخة قبل الماضية ونجحنا في التأهل إلى دور الستة عشر بتصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق، ولديه الخبرة الكافية في تقديم نتائج جيدة مع الفريق، إضافة إلى الرغبة القوية في تعويض الإخفاق المحلي والظهور بشكل قوي في المعترك القاري».

وأشار إلى أن الفريق استعاد جزءاً كبيراً من معنوياته عقب الفوز المستحق على الزوراء العراقي في مباراة الملحق، ووضحت الروح القتالية لاسيما بعد أن تأخر الفريق في النتيجة والنجاح في العودة والفوز، لافتاً إلى أن الحظوظ متساوية في المجموعة ولا توجد أفضلية لفريق على الآخر في ظل المستويات المتقاربة، خصوصاً وأننا سبق وواجهنا بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري في نسخ سابقة، بينما يدرس الجهاز الفني فريق غوا الهندي للتعرف إلى إمكانياته، وطالما تواجد في دور المجموعات فهو بالتأكيد فريق جيد.

وشدد على التزام الفريق خلال تواجده في الهند عبر الإجراءات الاحترازية خصوصاً وأن الجميع لديه الخبرة الكافية في التعامل مع الجائحة، إضافة إلى أن الإمارات من أفضل الدول في التعامل مع تلك الإجراءات.

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