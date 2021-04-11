35 مدرباً في دورة الرخصة B

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك 35 مدرباً من مختلف أندية الدولة حالياً في الدورة التدريبية لنيل الرخصة B المعتمدة من الاتحاد الآسيوي والتي يُنظمها اتحاد الكرة في مقره بدبي، وتتيح الرخصة لحاملها تدريب فئات سنية أعلى من 15 عاماً بالأندية أو العمل مساعداً لمدرب الفريق الأول، ويُقدم الدورة نخبة من المحاضرين المعتمدين تحت إشراف ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.

وتتضمن محاورها مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بشأن عملية التحليل الفني للمباريات والأداء الفردي والجماعي، وتحديد مهام ومتطلبات مراكز اللعب، وأساسيات التعليم ومبادئ ومناهج وخطط وفترات التدريب لإعداد الفرق بصورة مثالية بالإضافة للتطرق إلى قوانين كرة القدم، والإسعافات الأولية والتغذية الصحيحة للرياضيين، وتعامل المدرب مع الإعلام، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التدريب.

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