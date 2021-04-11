غلف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي- العوضي النمر

توج فريق غلف هيروز أمس بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم بفوزه على سيتي 3 - 0 في النهائي باستاد زعبيل، وسجل الأهداف داميلاري وكامارا، وويسلي في الدقائق 33 و58 و82. أدار المباراة حميد الشامسي وعاونه عبدالعزيز النقبي ومروان أمين، والحكم الرابع راشد عبدالله، وبهذه النتيجة يصعد الفريقان لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بشرط استيفاء الشروط والمعايير، وقام أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة بتتويج البطل .

وكان فريق سيتي «متصدر المجموعة الثانية»، تأهل للنهائي بالفوز على الموج «ثاني المجموعة الأولى» 2 - 1 في ذهاب نصف النهائي وتعادل الفريقان سلبياً في الإياب فيما تأهل غلف هيروز« ثاني المجموعة الثانية» بالفوز على الهلال يونايتد «أول المجموعة الأولى» ذهاباً وإياباً بنصف النهائي.

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