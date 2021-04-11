العين يودع آسيا من «التمهيدي» للمرة الأولى

المصدر: متابعة ــ طلحة عبدالله

غادر العين دوري أبطال آسيا لكرة القدم من الدور التمهيدي، بعد خسارته أمس 0 - 4 من منافسه فولاد خوزستان الإيراني، في المباراة التي أقيمت باستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وهي المرة الأولى التي يودع فيها الفريق المسابقة القارية من هذه المرحلة منذ حصوله على اللقب في وقت سابق من عام 2003، وسبق للفريق التأهل من الدور التمهيدي ثلاث مرات، أعوام 2011، و2018، و2020.

ولم يقدم العين ما يشفع له بالاستمرار في المسابقة القارية البارزة، وظهر ضعيفاً ومستسلماً على مدار شوطي المباراة، فيما سيطر الفريق الإيراني على مجريات اللعب وفرض أسلوبه منذ البداية، ولم يجد صعوبة تذكر في تسجيل أهدافه الأربعة عن طريق كل من صالح هرداني (ق 41)، وشيمبا (ق 48، 86)، وباتوسي (ق 55).

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