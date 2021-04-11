«خليجي 25» في مأزق جديد

المصدر: دبي - العوضي النمر

تقرر عقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم 26 الجاري، من خلال تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، لمناقشة موقف بطولة «خليجي 25»، بعد اعتذار قطر عن الاستضافة، وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة إلى مدينة البصرة العراقية في الأيام الماضية، لتفقد منشآت وملاعب العراق لاستضافة البطولة، وعلم «البيان الرياضي» أن «خليجي 25» تعيش مأزقاً جديداً مع وجود اتجاه قوي لتأجيل البطولة المقررة إقامتها في ديسمبر المقبل، مدة عام، ويعزز هذا الاتجاه إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة 22 منتخباً عربياً، ووجود تركيز كبير على منح تلك النسخة اهتماماً كبيراً، نظراً لكونها أشبه بـ«مونديال مصغر»، وتعد فرصة للاطمئنان على جهوزية قطر من الناحية الإدارية والمنشآت لاستضافة مونديال 2022، ومن الصعب إقامة بطولة «خليجي 25» في تاريخ قريب بعد هذا الموعد، لظروف استعداد المنتخبات لكأس العالم.

وكانت لجنة التفتيش الخليجية في زيارتها للعراق حظيت بحفاوة كبيرة من الجانب العراقي، وقامت بتدوين العديد من الملاحظات المهمة، سواء على المنشآت الرياضية مثل عدم جهوزية ملعب الميناء، وحاجته لمزيد من الوقت للانتهاء من منشآته، أو التجهيزات اللوجستية للمستشفيات والفنادق، والتي تحتاج للمزيد من العمل.

وسيتم عرض تقرير شامل عن عمل اللجنة، في اجتماع الجمعية العمومية، ومخاطبة الاتحاد العراقي رسمياً بالملاحظات، سعياً لتداركها قبل إعلان جهوزية العراق لاحتضان البطولة المرة الثانية بعد الأولى، التي أقيمت في بغداد عام 1979، وفي حال عدم اكتمال التجهيزات العراقية، سيتم تقييم الموقف وفتح الباب من جديد أمام الدول الراغبة في الاستضافة، بعد أن تم إلغاء نظام الدور، والاعتماد على نظام ملفات التنظيم.

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