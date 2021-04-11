العروبة .. نقطة إلى المحترفين وثلاث لدرع «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حبست الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأنفاس وتلاعبت بالأعصاب حتى دقائقها الأخيرة، والتي شهدت انقلاب النتيجة في أهم مباراتين، بعد أن ظفر العروبة بالنقاط الثلاث أمام مصفوت الذي كان في طريقه إلى تحقيق مفاجأة لكن لاعبي العروبة عادوا بأغلى ثلاث نقاط، بفضل إصرارهم على الفوز وبات الفريق في الطريق لضمان مقعده مع المحترفين بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة، ويحتاج الفريق إلى نقطة وحيدة من مباراتين أمام الذيد والبطائح ولو قدر له الفوز في المباراة المقبلة فسيضمن تتويجه رسمياً بدرع دوري الدرجة الأولى دون أن ينتظر أي نتائج أخرى.

عقدة

وفي المقابل فإن الإمارات وصيف الدوري فشل في فك عقدة جاره التعاون الذي فرض عليه التعادل 2 - 2،وهو التعادل الثاني للفريقين ذهاباً واياباً ليمثل التعاون عقدة لفريق الإمارات بعد أن أهدر أمامه 4 نقاط كانت كفيلة بتحقيق الفريق حلم جماهيره.

ويحتاج «الصقور» للفوز في اللقاء المقبل أمام مسافي في ديربي صعب ودائماً يعاني الفريق في مثل هذه المواجهات ويجد صعوبة بالغة في الفوز.

حظوظ

وفيما يتعلق بفريق البطائح «الثالث» فقد خسر 3 نقاط مهمة أمام دبا الفجيرة، وتراجعت حظوظه في اللعب مع الكبار، وسيكون تأهل فريق الدكتور عبد الله مسفر لدوري المحترفين مرهوناً بخسارة الإمارات لمباراتيه المقبلتين، مع تحقيق البطائح الفوزعلى العربي والعروبة في الجولة الأخيرة.

وفيما يتعلق بـ «النواخذة» فقد واصل الفريق صحوته المتأخرة، ووصل إلى 31 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام العربي ومصفوت «المؤجلة»، ولكن يظل موقفه صعباً ويرتبط تأهله بحسابات معقدة.

الفوز الأول

ووجد فريق الذيد صاحب المركز الأخير ضالته نحو شباك العربي، حيث فاز عليه بنتيجة عريضة استقرت عند 3 أهداف دون رد، لينجح المدرب الوطني وليد عبيد في وضع حد لهزائم الموسم وحصد فريقه العلامة الكاملة للمرة الأولى.

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