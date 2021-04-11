شباب الأهلي زعيم المحترفين بــ 13 بطولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي وعدنان الغربي

رفع شباب الأهلي رصيده من البطولات منذ تطبيق الاحتراف إلى 13 بطولة بالتمام والكمال، بعد تتويجه بالنسخة 13 من كأس الخليج العربي، مساء أول أمس، بالفوز على النصر 5 - 4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية المباراة النهائية على ملعب استاد نادي الشارقة بالتعادل السلبي، ليحقق «فرسان دبي» إنجازاً تاريخياً مضاعفاً، بحصوله على البطولة، التي أطلق عليها «كأس الخمسين»، تزامناً مع احتفال الإمارات بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد، وبات الفريق قريباً من تحقيق ثلاثية جديدة، مع تأهله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتتويج، أول من أمس، هو اللقب الخامس لـ«فرسان دبي» في كأس المحترفين، ليعزز سجله التاريخي والقياسي، إذ سبق أن نال الفريق شرف التتويج مواسم 2011 /‏‏ 2012، 2013 /‏‏ 2014 و2016 /‏‏ 2017، و2018 /‏‏ 2019، علماً بأن شباب الأهلي خاض نهائي البطولة، للمرة الثالثة على التوالي، أول من أمس، والسادسة طوال تاريخ البطولة، وخسر خلال مرة واحدة فقط، وكانت أمام النصر في الموسم الماضي.

إنجازات

وبات كأس الخليج العربي، اللقب الثاني الذي يتوج به شباب الأهلي هذا الموسم، بعد كأس سوبر الخليج العربي، والذي صعد على منصة تتويجه في 22 يناير 2021، بعد الفوز على الشارقة بهدف وحيد، سجله محمد مرزوق، والذي طرد في الدقائق الأخيرة من لقاء النصر، ليرفع رصيده من كأس السوبر إلى 5 بطولات، بعدما سبق وتوج به أعوام 2008 و2013 و2014 و2016، ليتصدر قائمة الفرق الأكثر فوزاً بنسخ تلك الكأس، وبفارق نسختين عن كل من العين والوحدة.

فوز

ونجح شباب الأهلي كذلك، ومنذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، بالفوز ببطولة الدوري ثلاث مرات، وكعادته ارتبطت إنجازاته بمحطات تاريخية مهمة، إذ كانت النسخة الأولى من دوري المحترفين من نصيبه 2008 /‏ 2009، إضافة إلى نسختي 2013 /‏ 2014 و2015 /‏ 2016، وبفارق لقب وحيد عن العين، الذي توج بدوري المحترفين 4 مرات، مع الإشارة إلى تفوق العين في عدد مرات الفوز بلقب الدوري طوال تاريخ الكرة الإماراتية برصيد 13 بطولة، وبفارق 6 بطولات عن شباب الأهلي، والذي لم يتوج بلقب الدوري منذ قرار الدمج.

ونال شباب الأهلي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين في عصر الاحتراف، وذلك في موسمي 2012-2013 و2018-2019، متساوياً مع العين.

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أعلن الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الوطني مهدي علي انتهاء الاحتفالات بكأس الخليج العربي، بعد حصول اللاعبين على راحة، أمس، وعودتهم إلى التدريبات اليوم، استعداداً للسفر بعد ساعات قليلة إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مباريات تصفيات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل الجاري، والتي يواجه فيها شباب الأهلي وصيف نسخة 2015 كلاً من الهلال السعودي، بطل عام 2019، والاستقلال الطاجيكي، وإيه جي إم كي الأوزبكي، الذي يشارك للمرة الأولى بالبطولة الآسيوية في تاريخه.

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