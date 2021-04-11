محمد خليفة: المركز الأول هدفنا دائماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد خليفة سعيد سليمان، مرافقته لشباب الأهلي إلى الرياض، لبدء المشوار القاري في دوري أبطال آسيا 2021، والتي يستضيفها الهلال السعودي.وأعرب، عن سعادته بتحقيق كأس الخليج العربي، قبل السفر إلى الرياض، وقال: الحمد لله على الكأس، وقبله كأس السوبر، وشباب الأهلي في المباراتين، قدم أداءً ممتازاً، استحق عنه اللقبين.

وأضاف: دائماً نبحث عن المركز الأول، وإن شاء الله يحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في ختام الموسم الحالي، وينجح في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، رغم صعوبة المجموعة الأولى.

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