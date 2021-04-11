عبدالمجيد حسين: ماشاربيوف باقٍ وعلاقة مهدي بـ «فرسان دبي» أبدية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب عبدالمجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الخليج العربي، وأكد أن الطموح لم يتوقف، وأن العين الآن على بطولتي دوري أبطال آسيا، وبعدها إنهاء دوري الخليج العربي بشكل قوي، ثم ختام الموسم بالسعي للتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة. كما كشف عن اقتراب المفاوضات الجادة مع النصر السعودي، للإبقاء على الأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف مع شباب الأهلي في الموسم المقبل، من النهاية السعيدة، مشيداً بما يقدمه اللاعب من مستوى قوي منذ أن تم التعاقد معه على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الأخيرة. كما أكد أن علاقة المدرب مهدي علي بنادي شباب الأهلي، أبدية لأنه ابن من أبناء النادي، وأوضح أن المسألة ليست مرتبطة بعقود وأوراق، وإن كانت العقود مهمة في عصر الاحتراف، مشيراً إلى أن عقد مهدي علي مدته موسم ونصف موسم مع «فرسان دبي»، ومشيداً بما يحققه الفريق من نتائج، وما يقدمه من مستويات تحت قيادة المدرب الوطني.

واختتم عبدالمجيد، قائلاً: نبارك للجميع الفوز بكأس المحترفين، وأعتقد أن البطولة من أهدافنا الرئيسة، ونأمل الاستمرار في مسيرة النجاح في ما تبقى أمامنا من بطولات هذا الموسم.

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