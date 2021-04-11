ماجد ناصر: أعتذر للـنصر وجماهيره

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، عن ندمه على الحركة الاستعراضية التي قام بها عقب تتويج فريقه بكأس الخليج العربي، والتي جاءت بدورها رداً على حركة محمود خميس مدافع النصر، بعد تسجيله ركلة الترجيح في مرماه. وقال ماجد: «خميس أخ عزيز وغال، وهو لاعب في المنتخب، وأتمنى أن الجماهير تخفف الضغط عنه، وقام بحركة استعراضية استفزازية أمامي عقب تسجيله ركلة الترجيح، وكان من المفترض أن لا أرد عليه، وأنا أكن كل الاحترام والتقدير لنادي النصر وجماهيره، وأتمنى أن يقبلوا اعتذاري.

وكشف ماجد، عن أنه ظل يفكر في الحركة الاستعراضية التي قام بها خميس، مع استمرار ركلات الترجيح وأثناء تصديه لركلة ريان مينديز، وكان يتساءل هل خميس قام بتلك الحركة بهدف استفزازه والـتأثير عليه أو الاستهانة به، وأوضح إنه تصالح معه أثناء مراسم التتويج، وتبادلا القمصان.

استحواذ

وعن المباراة النهائية، قال ماجد: النصر قدم مستوى جيداً، وكان الطرف المسيطر على مجريات المباراة حتى جاء الطرد الذي منحنا فرصة الاستحواذ على اللعب، ولكن النصر رفض الاستسلام، ونجح في فرض أسلوبه علينا وكان أفضل منا، ونحن افتقدنا التركيز والأداء الجيد، وأتمنى أن تكون المباراة درساً لنا قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واعترف «قلب الأسد»، أن طرد مدافع النصر البرازيلي غلوبير ليما في الدقيقة 35، شكل نقطة تحول في المباراة، وقلل حظوظ «العميد» في الضغط أكثر على دفاع شباب الأهلي، وقال: قبل الطرد، ظهر النصر بمستوى قوي أول نصف ساعة، وكانت كل الهجمات من طرفه، ويجب أن نتعلم من هذه المباراة.

وأكد أن كأس الخليج العربي، لقب مهم، وكل فريق يطمح للفوز به، وإنجاز جديد لشباب الأهلي، وسيشكل دافعاً للفريق من أجل تقديم مستويات مشرفة في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الـتأهل إلى الدور الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز