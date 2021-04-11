وليد عباس: نطمح إلى تحقيق «الثلاثية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال وليد عباس لاعب شباب الأهلي: إن فريقه يطمح للفوز بالثلاثية وأن التتويج بكأس الخليج العربي يمنح دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق لقب كأس رئيس الدولة، موضحاً أن شباب الأهلي يملك كل الإمكانيات التي تساعده على مواصلة السير بثبات لتحقيق أهدافه. وأضاف: ندرك جيداً أن كرة القدم يوم لك ويوم عليك، أحياناً تقدم مباراة كبيرة ولكنك لا تفوز وأحياناً أخرى العكس، كل ما يجب فعله هو التركيز على العمل والثقة بقدراتنا.كما كشف، أن التتويج باللقب جاء بصعوبة كبيرة، حيث حفل مشوار فريقه خلاله بالعديد من المطبات لكن اللاعبين وتحت قيادة المدرب مهدي علي نجحوا في تجاوزها وأن كل تلك الجهود التي بذلت على مدار الموسم أثمرت اللقب الغالي.

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