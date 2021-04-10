العين يودع الآسيوية من التمهيدي لأول مرة في تاريخه

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

ودع العين بطولة دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي لأول مرة في تاريخ مشاركاته في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وذلك بعد خسارته الكبيرة والتاريخية 0-4 أمام فولاد خوزستان الإيراني، مساء اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وانهى الفريق الإيراني الشوط الأول متقدما بهدف سجله صالح هرداني (ق 41)،.

وفي الشوط الثاني أضاف فولاد ثلاثة أهداف أخرى عن طريق شيمبا (ق 48، 86)، وباتوسي (ق 55)، وقدم العين واحدة من أسوأ مبارياته بالمسابقة الآسيوية وبدا مستسلما منذ البداية ولم يصنع أية خطورة على المرمى على مدار شوطي المباراة، في حين هيمن الفريق الإيراني على مجريات اللعب طولا وعرضا منذ البداية وحتى النهاية واستحق الفوز التاريخي الكبير الذي حققه ليتأهل إلى مرحلة المجموعات.

وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها العين من المسابقة القارية من الدور التمهيدي حيث سبق وأن تأهل من هذه المرحلة ثلاث مرات من قبل في أعوام 2011، و2018،و2020، وبذلك يواصل الفريق البنفسجي اخفاقاته هذا الموسم على المستويين المحلي والآسيوي بخروجه من جميع البطولات.

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