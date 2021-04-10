عبدالله ناجي: طاقم تحكيم النهائي نجح في التحدي

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشاد الحكم السابق عبدالله ناجي بأداء طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي التي جمعت شباب الأهلي والنصر والتي انتهت بفوز شباب الأهلي باللقب المرة الخامسة في تاريخه، مؤكداً أن الطاقم نجح بدرجة امتياز في إدارة المباراة وخروجها إلى بر الأمان من دون أي أخطاء مؤثرة في النتيجة، وترك انطباعاً إيجابياً عن أداء التحكيم المحلي، وظهوره بمستوى طيب في مثل تلك المباريات المهمة والمصيرية.

وأوضح عبدالله ناجي، أن طاقم المباراة اختبر في ثلاث حالات ونجح فيهم بدرجة عالية، الأولى في قرار طرد لاعب النصر جلوبر ليما نتيجة التدخل القوي على اللاعب إيغور جيسوس، والثاني إلغاء ركلة جزاء لمصلحة لاعب شباب الأهلي ماشاريبوف نتيجة عدم وضوح الحالة بشكل جيد وعدم وضوح التلامس بأكثر من زاوية، والثالثة حالة طرد لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق للإنذار الثاني، وهي كلها قرارات صحيحة وتحسب لطاقم تقنية الفيديو المكون من صقر الزعابي وعلي النعيمي والمشرف عمار الجنيبي، وبالطبع دورهم مكمل لدور حكام المباراة.

هدوء

وأضاف عبدالله ناجي: الحكم عمر آل علي نجح في اختبار أول نهائي له، وقاد المباراة بحنكة كبيرة لبر الأمان، على الرغم من توتر اللاعبين واعتراضهم الدائم وتركيزهم الكبير نحو التحكيم، ولكنه امتص كل ذلك بهدوء يحسب له حتى انتهت المباراة، ليعكس الصورة الإيجابية للتحكيم الإماراتي في مثل تلك المباريات المهمة، وقال: أتمنى أن يخرج نهائي كأس رئيس الدولية بالصورة المشرفة نفسها، لنثبت أن حكامنا بخير وأنهم قادرون على أداء مهمتهم على الوجه الأكمل متى توافرت لهم كل مقومات النجاح.

وتمنى عبدالله ناجي التوفيق للجنة الحكام الجديدة التي تضم خبرات تحكيمية متميزة وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وأنهم قادرون على العمل الجاد للارتقاء بالأداء التحكيمي في الفترة المقبلة، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بخبراء من أصحاب الكفاءة بالارتقاء بالمنظومة التحكيمية، كما أشار رئيس اتحاد الكرة في تصريحاته عقب انتهاء المباراة النهائية، مشيراً إلى أن قاعدة التحكيم العريضة بخير وأنها في حاجة لمزيد من الدعم والمساندة لأن قرار الاستعانة بحكام أجانب ستكون له عواقب سلبية قد تمتد سنوات.

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