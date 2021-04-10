تيغالي: النصر يملك فرصة التعويض

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سيباستيان تيغالي مهاجم النصر، أن فريقه يملك فرصة ثانية للتعويض عندما يواجه شباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، موضحاً أن المباراة المقبلة ستكون تحدياً جديداً ومختلفاً تماماً عن نهائي كأس الخليج العربي، وأن خسارة فريقه في نهائي كأس الخليج العربي، لن تكون مؤثراً سلبياً، بل ستحفز اللاعبين للاستعداد بالشكل المطلوب لتقديم مستويات أقوى.

وقال: نملك فريقاً جيداً ولاعبين لديهم الخبرة الكافية للتعامل بشكل جيد مع النهائي المقبل، وكنا قريبين من الفوز أول من أمس، وأتيحت لنا فرصة الحسم بركلات الترجيح، لكن هذه أحكام كرة القدم، وعلينا أن نتقبل النتيجة كيفما كانت ونفكر في المستقبل.

وأضاف: لا نعلم ماذا سيحدث في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وربما تكون المجريات في صالحنا، وطرد منا لاعب في نهائي أول من أمس، ومن المحتمل أن يطرد من شباب الأهلي، لاعب في المباراة المقبلة، لأنها مباراة مختلفة، وفرصة جديدة لنا للتعويض، وعلينا أن نفكر في العمل فقط.

وصرح مهاجم النصر، بأن نهائي كأس المحترفين، جاء بوجهين مختلفين، فالأول قبل حالة طرد زميله غلوبير ليما، والثاني بعد الطرد، مشيراً إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل على كافة المستويات في الفترة الأولى، ومع هذا ورغم النقص العددي لم يستسلم، ولعب بندية وقاتل حتى النهاية، وكانت الفرص متكافئة بين الفريقين.

وقال: لعبنا بطريقة جيدة، وخسارتنا النهائي لا تعني أن الفريق سيتراجع، بل سنركز في المباريات المتبقية في الدوري، ونحاول كسب المزيد من النقاط، ثم لدينا فرصة أخرى للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأعتقد أن وضعنا جيد، وعلينا أن نثبت أننا نستحق أن نكافئ أنفسنا بلقب على الأقل مقابل الجهود الكبيرة التي بذلناها طوال الموسم.

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