رامون دياز: النهائي فقد جماليته بعد الطرد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرح الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بأن نهائي كأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والنصر فقد جماليته بعد طرد مدافعه البرازيلي غلوبير ليما، وقال: لعبنا بشكل جيد وفرضنا أسلوبنا من البداية لكن المباراة لم تعجبني بعد الطرد وفقدت جماليتها ورغم ذلك استطاع لاعبو النصر مجارتها بالشكل المطلوب وإكمالها في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح، وأتيحت لنا فرصة الفوز باللقب ولكن لم نوفق وهذه حال كرة القدم.

وأكد دياز أن النصر سيواصل العمل لأن أمامه تحديات جديدة وأنه يأمل في إنهاء موسمه في أفضل مركز ممكن والاستعداد الجيد لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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