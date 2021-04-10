محمد مرزوق: الكأس مكافأة الجهود

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرح محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي أن التتويج بلقب كأس الخليج العربي مكافأة للجهود التي بذلها فريقه طوال الموسم، وأنه جاء بفضل الإصرار، مشيراً إلى أنه كان هناك نوع من التحدي بين اللاعبين أنفسهم على كسب هذا اللقب، ونافياً أن يكون ذلك كان بدافع الثأر من النصر الذي كسب نهائي الموسم الماضي، قائلاً: أخذنا بعين الاعتبار خروجنا من الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب بعد أن ضاعت منا كأس الخليج العربي، وكنا نتطلع إلى عدم تكرار ذلك السيناريو.

وأكد مدافع شباب الأهلي أن لقب كأس الخليج العربي سيفتح شهية فريقه للدخول في أجواء دوري أبطال آسيا بشكل إيجابي، ويحفز اللاعبين على تقديم عروض جيدة تشرّف كرة الإمارات، موضحاً أن شباب الأهلي عاقد العزم على الذهاب بعيداً في المسابقة الآسيوية، خصوصاً أنه يملك الخبرة وسبق أن وصل إلى النهائي قبل 6 مواسم.

وبخصوص تفاصيل النهائي، أوضح مرزوق، أن فريقه لم يستغل حالة الطرد في صفوف النصر منذ الشوط الأول، لكنه في المقابل لعب بتوازن واستطاع السيطرة على بعض فترات المباراة، وأضاف: مثل هذه المباريات تحسمها تفاصيل دقيقة، صحيح لم نستفد من تفوقنا العددي، لكننا كنا الطرف الأفضل، النصر لعب أيضاً بشكل جيد ومنظم.

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