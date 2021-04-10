عودة «الكاب الأحمر»

المصدر: دبي - البيان الريضي

ظهر مهدي علي مدرب شباب الأهلي، مجدداً بـ«الكاب الأحمر» الذي تعودت الجماهير ظهوره به في البطولات الكبرى والمباريات الهامة مع منتخباتنا الوطنية، ودائماً ما كان يرتبط ذلك بتحقيق الانتصارات.

وسبق أن كشف مهدي، عن تفاؤله بـ «الكاب الأحمر»، ولكنه عندما سئل أول من أمس، عن سر في ارتدائه، أجاب مازحاً: شباب الأهلي يرتدي الأحمر، والكاب لونه أحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس الخليج العربي، هو اللقب الثاني لمهدي مع شباب الأهلي، كما أنه أصبح أول مدرب مواطن يحقق هذا اللقب، ليكون إضافة مهمة في مسيرة المدرب القدير مع الكرة الإماراتية. ويقف مهدي الآن على بعد مباراتين فقط، من معادلة إنجاز المدرب الروماني كوزمين، عندما قاد شباب الأهلي إلى أطول سلسلة مباريات بدون خسارة، وذلك برصيد 23 مباراة متتالية.

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