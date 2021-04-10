عبد المجيد حسين: ماشاربيوف باقٍ وعلاقة مهدي بشباب الأهلي أبدية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب عبدالمجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الخليج العربي، وأكد أن الطموح لم يتوقف، وأن العين الآن على بطولتي دوري أبطال آسيا، وبعدها إنهاء دوري الخليج العربي بشكل قوي، ثم ختام الموسم بالسعي للتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة. كما كشف عن اقتراب المفاوضات الجادة مع النصر السعودي، للإبقاء على الأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف مع شباب الأهلي في الموسم المقبل، من النهاية السعيدة، مشيداً بما يقدمه اللاعب من مستوى قوي منذ أن تم التعاقد معه على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطمأن عبدالمجيد، جماهير شباب الأهلي، على الوضع البدني للأرجنتيني كارتابيا، مشيراً إلى أن اللاعب عائد من الإصابة، ولذا لم يظهر بمستواه المعروف أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي، ولكن في الوقت نفسه اطمئن الجهاز الفني على سلامته وجهوزيته للمشاركة مع «فرسان دبي» في البطولة الآسيوية.

كما أكد أن علاقة المدرب مهدي علي بنادي شباب الأهلي، أبدية لأنه ابن من أبناء النادي، وأوضح أن المسألة ليست مرتبطة بعقود وأوراق، وإن كانت العقود مهمة في عصر الاحتراف، مشيراً إلى أن عقد مهدي علي مدته موسم ونصف موسم مع «فرسان دبي»، ومشيداً بما يحققه الفريق من نتائج، وما يقدمه من مستويات تحت قيادة المدرب الوطني.

وعن حالة عمر عبدالرحمن «عموري»، قال: مر عموري بظروف إصابات وجراحات صعبة، ويحتاج إلى الوقت للعودة لمستواه، ولن نتعجل عودته لأننا نعده ذخيرة وطنية، وبالتالي يجب المحافظة عليه، وحمايته لتحقيق الاستمرار، ونتمنى أن يكون جاهزاً للمشاركة في المرحلة المتبقية من هذا الموسم.

واختتم عبدالمجيد، قائلاً: نبارك للجميع الفوز بكأس المحترفين، وأعتقد أن البطولة من أهدافنا الرئيسة، ونأمل الاستمرار في مسيرة النجاح في ما تبقى أمامنا من بطولات هذا الموسم، والاستمرار في الإنجازات المحلية، وكذلك التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا.

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