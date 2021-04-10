العين يواجه فولاد في «ملحق الأبطال» اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

متسلحاً بالخبرة والاسم والتاريخ، يخوض العين اليوم غمار ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم (الدور التمهيدي)، حيث يلتقي فريق نادي فولاد خوزستان الإيراني، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، بالسعودية.

وهي المرة الرابعة التي يشارك فيها الفريق البنفسجي بداية من التمهيدي للمسابقة القارية البارزة بعد أعوام 2011، وفاز على سريويجايا الإندونيسي برباعية نظيفة، و2018، حيث فاز على الملكية البحريني بثنائية نظيفة، و2020، فاز على بونيودكور الأوزبكي بهدف دون رد.

ظروف معقدة

على الرغم من الظروف المعقدة التي يعانى منها الزعيم والتي تسببت في خروجه خالي الوفاض من جميع المنافسات المحلية هذا الموسم، فضلاً عن خروجه من الدور الأول للمسابقة القارية بالنسخة السابقة، إلا أن جماهير الكرة الإماراتية تضع عليه آمالاً عريضة، قياساً على تجاربه السابقة وخبرته الكبيرة في هذه المحفل القاري، إذ سبق وأن تجاوز ظروفاً مشابهة ومضى بعيداً في مراحل البطولة المختلفة، كما حدث في نسخة عام 2016، حيث كانت انطلاقته متعثرة إلى حد كبير بعد خسارته في أول جولتين، قبل أن ينتفض ويحقق انتصارات متتالية قادته أخيراً إلى نهائي المسابقة ليخسر اللقب بالتعادل أمام جونبوك الكوري على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسبق أن فاز باللقب القاري في وقت سابق من عام 2003، ووصل إلى النهائي مرتين بعد ذلك 2005 و2016.

مجموعة سهلة

في حال تخطيه مباراة التمهيدي أمام فولاد الإيراني، سيلعب العين ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلاً من النصر السعودي، والوحدات الأردني والسد القطري، وتبدو المجموعة أسهل إلى حد ما مقارنة بالمجموعات الأخرى، في حال كان العين في ظروفه الطبيعية، بعد عودة جميع الغائبين، ونجاح الإدارة في سد النقص الذي يواجهه الفريق في عدد من المراكز خصوصاً في مركز صانع الألعاب.

القائمة الآسيوية

اعتمد الجهاز الفني للعين بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، القائمة التي سيدفع بها لخوض غمار البطولة الآسيوية، وضمت عدداً من اللاعبين الشباب الذين برزوا أخيراً في الدوري ومن بينهم محمد عباس، وخالد البلوشي، بالإضافة إلى أجنبيين هما الياباني شيوتاني، والتوغولى لابا كودجو، ومقيمين اثنين هما رفائيل أنتونيو، وأريك دي منيزيس.

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حقق العين أكبر فوز تحققه الفرق الإماراتية على منافسيها في دوري أبطال آسيا عندما اكتسح فريق شينزين الصيني بنتيجة 6 أهداف نظيفة في لقاء ذهاب نصف نهائي البطولة عام 2005 على ملعب استاد هزاع بن زايد، كما حقق الفريق فوزاً كبيراً آخر على استقلال طهران بنتيجة 6 - 1 في إياب ثمن النهائي.

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خلال 30 مواجهة جمعت العين بالأندية الإيرانية، حقق الفريق البنفسجي الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14، وسجل 46 هدفاً، في حين اهتزت شباكه 37 مرة، وكان أكبر فوز حققه الزعيم على الأندية الإيرانية في وقت سابق من عام 2017 عندما فاز على الاستقلال 6-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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