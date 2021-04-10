طحنون الزعابي يغيب عن الوحدة في «الأبطال»

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

استبعد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة طحنون الزعابي من بعثة الفريق المغادرة إلى الهند اليوم للمشاركة في مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في التدريبات التي أعقبت مباراة الزوراء العراقي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكشفت الفحوص الطبية إصابة الزعابي في كاحل القدم وحاجته إلى العلاج والتأهيل مدة تصل إلى 6 أسابيع وهو ما يعني عدم تمكنه من اللحاق بمباريات الفريق في البطولة التي تقام بنظام التجمع، وقرر الجهاز الفني ضم محمد برغش رغم إصابته في العضلة الضامة إذ يخضع للعلاج في الهند، لتجهيزه من أجل اللحاق بعدد من مباريات دور المجموعات.

ويترأس بعثة الوحدة إلى الهند عامر الصيعري عضو مجلس إدارة النادي وتضم 28 لاعباً، إذ قرر الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات اصطحاب جميع عناصر القائمة حتى اللاعبين غير المقيدين في القائمة الآسيوية نظراً لطول فترة وجود الفريق التي تمتد أسبوعين في البطولة، ويخوض الفريق أول تدريباته غداً بأحد الملاعب الفرعية.

وتقام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي، استاد بانديت جواهر لال نهرو من 14 وحتى 29 الجاري، ويلعب الوحدة أولى مبارياته في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل بعد تعديل الاتحاد الآسيوي مواعيد مباريات الوحدة لتقام عقب الإفطار في شهر رمضان.

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