النصر بطل الكأس الغالية للدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية للأندية، وحل شباب الأهلي ثانياً، وفريق نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً، وفي منافسات فرق الهواة المواطنين حل فريق «ترك أم 7» في المركز الأول، تلاه فريق تورك، ثم «الشعفار جميرا».

وفي منافسات الفردي توج جريجا بول دراج شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه دراج النصر ألكسندر هو لوفاس، ثم دراج نادي أبوظبي ألكسندر بيولشين. وفي منافسات الفردي العام للهواة مواطنين في المركز الأول سيطر فريق «ترك أم 7» على المراكز الثلاثة وجاء فاروق إسماعيل بالمركز الأول يليه حارب إبراهيم، ثم أحمد المري، وقام بتتويج الأبطال منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، أقيمت المنافسات لمسافة 80 كم بمضمار القدرة بسيح السلم في دبي وبرعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»،وبمشاركة 62 دراجاً من أندية النصر، شباب الأهلي، الرمس، أبوظبي، مسافي، التعاون، الفجيرة، مصفوت، والشارقة، و100 دراج من فرق الهواة، شرطة أبوظبي، الوثبة، الدرويش، الشعفار جميرا، «بي ار تيم»، شرطة دبي، تورك تيم، تراك أم 7، تريك UAE فريق UAQ، ياس، والعين.

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