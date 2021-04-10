مهدي علي: التتويج أفضل مكافأة للاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن لاعبيه استحقوا الفوز بكأس الخليج العربي، بالعمل الذي قاموا به خلال الفترة الماضية، وأهدي الفوز إلى قيادات النادي، وإلى الوالدة والعائلة.

وأضاف: مرت علينا أيام لم يحصل فيها اللاعبون على راحة ولو ليوم واحد، والفوز والتتويج أفضل مكافأة لتضحية اللاعبين، ومباراة اليوم، كان فيها تحفظ، ودائماً ما تكون المباريات النهائية بمثل هذا المستوى.

وتابع: كنا الأفضل حتى بعد طرد لاعبنا مرزوق، وربما فترة الإحماء لأكثر من نصف ساعة كان وراء تراجع الأداء في الدقائق الأولى، وسنحصل على راحة اليوم السبت، ونسافر بعد يومين إلى العاصمة السعودية الرياض، لبدء مشوارنا في دوري أبطال آسيا.

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