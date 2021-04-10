الكمالي: أسرتي شجعتني على اختيار «الفرسان»

شكر حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي، والده ووالدته لأنهما ساعداه وشجعاه على اختيار شباب الأهلي، وتفضيله على عروض كثيرة تلقاها عقب رحيله من الوحدة.

وقال: «أنا سعيد بتحقيق لقب ثانٍ مع شباب الأهلي، بعد فوزي معهم بكأس سوبر الخليج العربي هذا الموسم، وأتمنى أن نحقق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نهاية الموسم الجاري».

وأضاف: «في مثل تلك المباريات المهمة، دائماً ما تكون الإثارة حاضرة، ولكن الحذر دائماً ما يطغى على طرفيها، ويكون الأداء قوياً، والمهم بالنسبة لنا الفوز، والتتويج بالكأس الثانية لنا في الموسم الجاري».

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